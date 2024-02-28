İşadamı cinayetinde korkunç detaylar

Abdülkadir Altuğrul'un 5 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'de ikamet ettiği sitenin otoparkında kiralık katil tarafından öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, ilk olarak işadamının sağ kolu Taner G. ve işadamının eşi Hülya A. ile Şeyhmus A. ve Muhlis S.'yi gözaltına aldı. Sonrasında tetikçi Mazlum B. ile Serkan K. ve Uğur A. yakalandı. Olayı itiraf eden Taner G., 5 ay önce Hülya A.'nın kendisine gelip kocasının kötü davrandığı için onu öldürtmek istediğini, 100 bin lira karşılığında cinayet planı yaptıklarını anlattı. Taner G., önce Serkan K. ile konuştuğunu, onun da tetikçi Mazlum B.'yi ayarladığını söyledi.İşadamının eve ne zaman gelip gittiğini karısı Hülya A., telefonla Taner G.'ye haber verdi. Maktulün binaya girdikten kısa bir süre sonra Taner G.'nin Hülya A.'yı arayıp şifreli kapıyı açtırdığı tespit edildi. Apartman görevlisi Muhlis S.'nin ise tetikçinin rahatça saklayabileceği bir noktaya işadamının aracını park etmesini sağladığı ileri sürüldü. Eşini öldürttüğü öne sürülen Hülya A.'nın cinayetten sonra sosyal medya hesaplarında yaptığı acılı paylaşımlar ise dikkat çekti.