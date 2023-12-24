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Giriş Tarihi: 24.12.2023

İşadamı para çekerken başından vuruldu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşadamı para çekerken başından vuruldu
İstanbul Pendik'te işadamı Emrah Akyıldız (37), ATM'den para çekerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Akyıldız para çekmek için aracından inerek gittiği ATM'de işlem yaparken arkasından gelen saldırgan, Akyıldız'ın başına bir el ateş etti. Emrah Akyıldız kanlar içinde yere yığılırken saldırgan taktığı eldiveni yakındaki boş araziye atıp kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardındanAkyıldız'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan katili yakalamak için olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İşadamı para çekerken başından vuruldu
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