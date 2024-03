İşadamına milyonluk gasp

İstanbul Fatih'te 16 Mart Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken 47 yaşındaki M.A.Y., otoparka bıraktığı aracına binmek isterken motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı. Silahla tehdit edilen işadamı şüpheli şahıslara 110 bin dolarını (yaklaşık 3.5 milyon lira) kaptırdı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırganların kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Özel harekât polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; şüpheliler Zeynel A.B. (22), Orhan B. (33), Fuat T. (23), Yunus E.T. (22), Merve T. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 milimetre tabanca ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zeynel A.B., Fuat T., Yunus E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.