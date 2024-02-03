İsale hattının patlama nedeni İSKİ’nin ihmali

Beşiktaş Ortaköy'de önceki gece meydana gelen isale hattındaki patlamanın, İSKİ'nin eksik çalışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. İki yıl önce İBB'nin yaptığı altyapı çalışmasında borularda küçük bir çatlak meydana geldiği, buna rağmen önlem alınmadığı ve zamanla çatlağın büyüyerek basınca dayanamadığı belirtildi. Patlama sonucu işyeri sular altında kalan esnafı ziyaret eden Cumhur İttifakı Beşiktaş İlçe Belediye Başkan adayı Serkan Toper, "Uzman olmayan, bilinçsiz insanlara yaptırılan altyapı çalışmalarından dolayı bu felaket yaşanmıştır. CHP'li yönetimin şehre motive olmamasından kaynaklanan olaylardır" dedi.