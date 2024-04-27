İSBİKE kış uykusundan uyanamadı

Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne de İsbike'tan ne de Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı. 4 aydır kış uykusuna alınan bisiklet istasyonlarının hala boş olduğu ve çürümeye başladığı görüldü.