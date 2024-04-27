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Giriş Tarihi: 27.4.2024 07:03

İSBİKE kış uykusundan uyanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İsbike akıllı bisiklet sistemi geçtiğimiz yıl Aralık ayında bakıma alındı. Aradan geçen 4 ayın ardından istasyonlarda ne bir bisiklet gören oldu ne de bisikletlerin akıbeti hakkında bir açıklama yapıldı.

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İSBİKE kış uykusundan uyanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında kurulan İsbike akıllı bisiklet sisteminin kaderi CHP'li yönetimin işbaşı yapmasıyla değişti.

2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme gelen bisiklet sisteminin, 2023 yılsonunda bakıma alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne de İsbike'tan ne de Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı. 4 aydır kış uykusuna alınan bisiklet istasyonlarının hala boş olduğu ve çürümeye başladığı görüldü.

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İSBİKE kış uykusundan uyanamadı
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