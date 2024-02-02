İşçiler başkanı omuzlarında taşıdı

Bursa'da Yenişehir Belediyesi'nde çalışan en düşük işçi maaşı 33 bin 691 liraya yükseltildi. İşçilerin omuzlarda taşıdığı Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemin her köşesinde, her eserinde emeği ve alın teri olan mesai arkadaşlarımı enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Davut Aydın, Yenişehir'de Cumhur ittifakından yeniden başkan adayı gösterildi. Yenişehir Belediyesi'nde yaklaşık 200 işçiyi kapsayan ek iş sözleşme protokolü, Başkan Davut Aydın, HAKİŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile Mahalli İdareler ve İşverenleri Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz tarafından imza edildi. İHA