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Giriş Tarihi: 24.4.2024 13:36 Son Güncelleme: 24.4.2024 14:10

İşgalden özgürlüğe ilk bebek

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtularak anavatan Azerbaycan‘a katılan Hankendi'de ilk bebek doğdu. Saadet Namazlı'nın (27) ilk bebeği Hankendi'deki tıp merkezinde doğdu.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
İşgalden özgürlüğe ilk bebek

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtularak anavatan Azerbaycan'a katılan Hankendi'de ilk bebek doğdu. Saadet Namazlı'nın (27) ilk bebeği Hankendi'deki tıp merkezinde doğdu. Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB) tarafından yapılan açıklamada; Doğan bebeğin cinsiyetinin erkek, ağırlığının 3 kilo, boyunun ise 49 santimetre olduğu bildirildi. Doğum, doktor-ebe-jinekolog Günel İsmayil, doktor-anestezist-reanimatolog Sabina Mehdiyeva, asistan Tunzale Bashirova tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanede anne ve bebeğe gerekli tıbbi hizmetlerin sağlanması devam ediyor, durumları iyi. TABIB açıklamasının devamında Saadet Namazlı'nın gerekli muayenelerinin hamilelik sırasında yapıldığı ve durumunun sürekli dikkat altında olduğu bildirildi.

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İşgalden özgürlüğe ilk bebek
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