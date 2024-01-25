Haberler Yaşam Haberleri İshak Paşa Sarayı karla büründü
Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:16 Son Güncelleme: 25.1.2024 15:23

İshak Paşa Sarayı karla büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı döneminin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz bir örtüye büründü.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
İshak Paşa Sarayı karla büründü

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan saray, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, 1685 yılında başlanan ve 1784 yılında tamamlanan bir külliye olarak dikkat çekiyor.

Sarayda cami, türbe, kütüphane, mahzen, koğuş, harem ve selamlık gibi bölümler bulunuyor. Sarayın mimarisinde Selçuklu, Osmanlı ve Batı etkileri görülüyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı bir tepe üzerine kurulan saray, sarp kayalıklar arasında kartal yuvası gibi yükseliyor. Saray, konumu ve manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Kış mevsimiyle birlikte bölgede etkili olan kar yağışı, sarayın görünümünü de değiştirdi. Karla kaplanan saray, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Sarayın karla bürünmüş halini görmek isteyen yerli ve yabancı çok sayıda turist, sarayı ziyaret etti. Ziyaretçiler, sarayın karla kaplı fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret edenler, sarayın tarihi ve mimari özelliklerini de rehberlerden dinledi. Sarayın kış güzelliğine hayran kalan ziyaretçiler, sarayın her mevsim görülmeye değer olduğunu söyledi.

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İshak Paşa Sarayı karla büründü
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