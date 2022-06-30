Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadeleye yönelik kesintisiz çalışmalar yürüten Esenler Asayiş Büro Amirliği, bir şüphelinin evinde zehir imal ederek ilçe sınırları içerisinde satışa çıkardığını tespit etti.
Şüphelinin zehir ağını mercek altına alan polis, uyuşturucu maddelerin Kazım Karabekir'de yer alan bir apartman dairesinde imal edildiğini ve bu adresten piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bahse konu adrese şok operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli U.T.'yi suçüstü yakaladı.
Çalışmaların devamında tam 34 kök halinde toplam 241 gram hint keneviri, 13 gram yaprak halinde hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar, 11 gram metamfetamin ve yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi.
Suçüstü yakalanan şüpheli U.T. evde bulunan suç unsurlarıyla birlikte Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. "Evden hırsızlık" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Işıklı düzenekle evde zehir yetiştirmiş | Video