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Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:06 Son Güncelleme: 30.6.2022 11:24

Işıklı düzenekle evde zehir yetiştirmiş

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Işıklı düzenekle evde zehir yetiştirmiş

İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik amansız çalışmalar yürüten Esenler Emniyeti, apartman dairesinde zehir imal ettiği tespit edilen bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan şüpheli U.T.’nin zehir yetiştirmek için ışıklandırma sistemli bir düzenek kurduğu kayıtlara geçti. Şüpheli U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadeleye yönelik kesintisiz çalışmalar yürüten Esenler Asayiş Büro Amirliği, bir şüphelinin evinde zehir imal ederek ilçe sınırları içerisinde satışa çıkardığını tespit etti.

Şüphelinin zehir ağını mercek altına alan polis, uyuşturucu maddelerin Kazım Karabekir'de yer alan bir apartman dairesinde imal edildiğini ve bu adresten piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bahse konu adrese şok operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli U.T.'yi suçüstü yakaladı.

IŞIKLI DÜZENEKLE ZEHİR YETİŞTİRMİŞ

Adreste yapılan arama çalışmalarında şüpheli U.T.'nin zehir yetiştirmek için ışıklandırma sistemli bir düzenek kurduğu ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında tam 34 kök halinde toplam 241 gram hint keneviri, 13 gram yaprak halinde hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar, 11 gram metamfetamin ve yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan şüpheli U.T. evde bulunan suç unsurlarıyla birlikte Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. "Evden hırsızlık" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Işıklı düzenekle evde zehir yetiştirmiş | Video

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Işıklı düzenekle evde zehir yetiştirmiş
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