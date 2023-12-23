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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Işıltı bir makyajla yeni yılı karşılayın

Yeni bir yılı hem bu seneye damga vuran ve gelecek sene etkisini sürdürecek güzellik trendleriyle karşılamaya ne dersiniz... Haydi gelin yeni yıl ışıltısını yüzünüze taşımanın kodlarını çözelim

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL
Yeni yılı karşılayacağımız için en önemli detaylardan biri hiç kuşkusuz güzellik... Yaptığımız makyaj o akşamki kombinimizin de daha iyi durmasını, bizim de daha motive olmuş bir şekilde yeni yılı karşılamamızı sağlayacak... Tam da bu nedenle biz de hem 2023 yılının son günü hem de önümüzdeki yıl boyunca sık sık göreceğimiz güzellik trendlerini masaya yatırdık... Instagram ve TikTok trendlerinin günümüz makyaj trendlerini belirlediği bu dönemde, klasik görünümleri bir kenara bırakıp sezonun öne çıkan makyaj trendlerini mercek altına alıyoruz genel olarak. Son yıllarda saç-makyaj alışkanlıklarımızda güçlü değişimler mevcut. İlham almak için ünlü isimleri ve tabii ki dünya podyumlarını yakından takip ediyoruz. 2024 yılında güzellik ve makyaj trendlerinde bazı belirgin özellikler öne çıkıyor. İşte 2024 yılına damga vuracak makyaj trendleri:

90'LARIN DÖNÜŞÜ
90'ların makyaj trendleri geri dönüyor. Grafik eyelinerlar, bu trendin en belirgin özelliklerinden biri olacak. 90'ların nostaljik dönüşü ve grafik eyelinerlar, masumiyeti vurgulayan bebeksi allıklar ve birbirinden iddialı renk cümbüşü sunan kirpikler sadece başlangıç. Doğallıkla abartının kusursuz karışımı. Bu dönem, 80'lerin gösterişli makyaj anlayışından bir adım geri atarak, hem sade hem de dramatik stilleri bir araya getiriyor. Tüm bu göz kamaştırıcı detaylar, kahverengi ve nude dudak renkleriyle birleşerek, abartılı kirpiklerle tamamlanıyor. Öte yandan, daha doğal bir etki arayanlar için mavi göz kalemleri ve nude dudak renkleriyle yapılan makyajlar, dönemin estetiğini mükemmel bir şekilde yakalıyor.

IŞILTILAR VE METALIK TONLAR
Göz makyajında kullanılan ışıltılı farlar ve metalik tonlar, 2024 yılında ön plana çıkacak. Bu trend, gözlerinizi vurgulayarak etrafınıza ışık saçmanızı sağlayacak. 2024'ün makyaj trendleri, ışıltının ve yoğun parlaklığın makyaj dünyasında başrolü üstlendiği bir trend ve yıl olarak imza atacak. Göz makyajında kullanılan ışıltılı farlar ve metalik tonlar, ışığı mükemmel bir şekilde yansıtarak etrafınıza ışık saçıyor. Yanaklarda ve dudaklarda ise yoğun parlaklık, sofistike bir ışıltı ve göz alıcı bir görünüme dönüştürüyor.

BEBEKSİ ALLIKLAR
Masumiyeti vurgulayan bebeksi allıklar, 2024 yılında popüler olacak. Bu trend, yüzünüzde doğal ve sağlıklı bir renk elde etmenizi sağlayacak.

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Işıltı bir makyajla yeni yılı karşılayın
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