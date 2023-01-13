Isınmak için tutuşturduğu kartonlar halk pazarının deposunu yaktı

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki kameraların kayıtlarını incelemesiyle bölgenin yakınında yakalanan Ramazan Sarı, gözaltına alındı. 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Sarı'nın, emniyetteki ifadesinde, "Sabaha karşı çok üşüdüğüm için bulduğum kartonları yaktım. Deponun yandığını fark etmedim" dediği öğrenildi. Ramazan Sarı'nın kartonları tutuşturduğu ve yangının çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sarı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.