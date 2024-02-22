İskele çöktü, 1 işçi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir rezidans inşaatında dış cephe sıvası yapan işçilerin üzerinde bulunduğu ahşap iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu yere düşen 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musab Muhammed (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.