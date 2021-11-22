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Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:07 Son Güncelleme: 22.11.2021 10:47

İşkence mağduru genç kurtarılamadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İşkence mağduru genç kurtarılamadı

Konya'da Yıldırım Tıska (21) tarafından imam nikahı ile birlikte yaşadığı kadın ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 11 saat boyunca işkence edilip, kafasından vurulan Burak Mutlu (18) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Şair Baki Sokakta 4 Kasım günü meydana gelen olayda, cezaevinden kısa süre önce çıkan Yıldıray Tıska, cezaevindeyken bebeği ile birlikte kendisini terk eden imam nikahı ile birliktelik yaşadığı B.B.'nin (18) ilişkisi olduğunu düşündüğü yakın arkadaşı Burak Mutlu ile konuşmak için evine gitti.

Olay günü sabah 07.00 sıralarında buluştuğu Mutlu'ya 11 saat boyunca işkence yapan Tıska, daha sonra sokağa çıkıp yakınları ile helalleşti. Mutlu'dan da helallik alan Tıska, arkadaşını dört yerinden vurdu.

'SIRA SENDE' DEDİ

Olaydan hemen sonra B.B'yi görüntülü olarak arayan Tıska, 'Burak'ı öldürdüm sıra sende' diyerek telefonu kapattı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanan Tıska, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tıska'nın daha önce imam nikahı ile birliktelik yaşadığı B.B'ye daha öncede şiddet uygulayıp, tehdit ettiği ve bu nedenle B.B. zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Arkadaşı tarafından vurulan Burak Mutlu Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mutlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İşkence mağduru genç kurtarılamadı
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