İşkence mağduru genç kurtarılamadı

'SIRA SENDE' DEDİ

Olaydan hemen sonra B.B'yi görüntülü olarak arayan Tıska, 'Burak'ı öldürdüm sıra sende' diyerek telefonu kapattı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanan Tıska, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tıska'nın daha önce imam nikahı ile birliktelik yaşadığı B.B'ye daha öncede şiddet uygulayıp, tehdit ettiği ve bu nedenle B.B. zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.