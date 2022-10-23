İşkence yapılan Türk göçmen öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca darp edilip can salıyla Türk karasularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Vücudunda darp izleri tespit edilen ve bilinci kapalı olan bir kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Aranma kaydı bulunan ve Türk uyruklu olduğu bildirilen kişi kurtarılamadı. Göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin, hayatını kaybeden kişinin vücuduna elektrik verdiğini söyledi.Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı: "20 Ekim'de İstanköy Adası'na geçtikleri, burada Yunan güvenlik güçlerince yakalanıp değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenildi. Göçmenler, götürüldükleri yerde kendilerinden olmayan ve Türkçe konuşan bir kişiye elektrik verilip işkence yapıldığını, kendileriyle birlikte can salıyla Türk karasularına geri itildiklerini beyan etmişlerdir. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."