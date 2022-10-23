Haberler Yaşam Haberleri İşkence yapılan Türk göçmen öldü
Giriş Tarihi: 23.10.2022

İşkence yapılan Türk göçmen öldü

Yunan güvenlik güçlerince geri itilen can salındaki göçmenler kurtarıldı. Salda bulunan Türk vatandaşı bir kişi, elektrik verilerek yapılan işkence nedeniyle öldü

DHA
İşkence yapılan Türk göçmen öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca darp edilip can salıyla Türk karasularına geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Vücudunda darp izleri tespit edilen ve bilinci kapalı olan bir kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Aranma kaydı bulunan ve Türk uyruklu olduğu bildirilen kişi kurtarılamadı. Göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin, hayatını kaybeden kişinin vücuduna elektrik verdiğini söyledi.



Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı: "20 Ekim'de İstanköy Adası'na geçtikleri, burada Yunan güvenlik güçlerince yakalanıp değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenildi. Göçmenler, götürüldükleri yerde kendilerinden olmayan ve Türkçe konuşan bir kişiye elektrik verilip işkence yapıldığını, kendileriyle birlikte can salıyla Türk karasularına geri itildiklerini beyan etmişlerdir. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi! Alçak gösteri başlamadan bitti
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim
Almanya'da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim
ARKADAŞINA GÖNDER
İşkence yapılan Türk göçmen öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA