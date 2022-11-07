Vicdansız koca karısını elbise dolabına kapatmış! Türkiye’nin konuştuğu olayda kan donduran detaylar!

112 YERİNE AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Acılı ailenin avukatı İsa Ayanoğlu da deliller ve fotoğraflar incelendiğinde Medine Kara'nın iple boğulduğunu iddia ederek, şunları kaydetti: "Maktul sadece boyun kısmından değil aynı zamanda ense kısmında ip izi meydana gelmiş ve hatta ense kısmındaki izin derinlik ve genişliği boğaz kısmında meydana gelene göre büyüktür. Bu husus olayın intihar değil maktulün önce ip ile boğulup sonrasında asılıp intihar verildiğini doğrulamaktadır. Ayrıca şüpheli ifadesinde kavga ettiklerini, eşinin kapıyı içeriden kilitlediğini ve işe gittiğini söylüyor. İşyerinden eve geldiğinde kapı kilitli olduğu için eve balkon kapısından girdiğinde eşini asılı olarak gördüğünü, ipi kesip ağabeyi Mehmet Kara'yı aramış. Eşini asılı olarak gören bir kişinin normal olarak yapacağı ilk davranış 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak olması gerekir. Ağabeyi gece yarısı polisten önce olay yerine gelmiş ve bu durum şüphelerimizi kuvvetlendirmiştir. Ayrıca olay günü eşinin ağabeyini arayan Ahmet Kara, 'Ya o beni öldürecek ya o beni' demiştir."