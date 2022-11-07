Vicdansız koca karısını elbise dolabına kapatmış! Türkiye’nin konuştuğu olayda kan donduran detaylar!

Hatay Dörtyol'da 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara (37), günlüğüne gördüğü işkenceleri yazmıştı. Medine'nin günlükteki yazılarının SABAH'ta yayımlanmasının ardından daha önce tanık olan koca Ahmet Kara sanık olarak hâkim karşısına çıkarıldı. Eşe eziyet suçundan 8 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ölen Medine'nin ablası Nuray Değirmenci kardeşinin öldürülüp intihar süsü verildiğini ileri sürerek, "Kardeşim bana sürekli işkence gördüğünü, hatta eşinin kendisini darp ettikten sora elbise dolabının içine koyduğunu anlatmıştı. Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken kardeşim yaşadığı acıları yazmış. Kardeşimi öldürüp intihar süsü veren o adamın tutuklanmasını istiyoruz. Yoksa yüreğimiz soğumayacak" dedi.
İPLE ASILI HALDE BULUNDU
Medine Kara'nın yaşama veda ettiği olay 8 Eylül 2017'de yaşandı. Medine, 24 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Kara ile evlendi. Genç kadın, evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Otopside genç kadının vücudunda 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yönündeki rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı.
BIÇAK İZLERİNİ UNUTMAM
Bu arada Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı. Medine'nin günlüğünde "Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam" diye yazdığı görüldü. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "eşe karşı basit yaralama ve eşe eziyet" suçlarından iddianame hazırlanan Ahmet Kara, 8 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Kara ve avukatı suçlamayı kabul etmezken, mahkeme 18 Ocak 2023'e ertelendi.
EŞİNİN CENAZESİNE KATILMADI
Kızkardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, acılar içinde yaşadıklarını söyledi. Kardeşinin hayat dolu bir kız olduğunu anlatan acılı abla, "Kardeşim, intihar süsü verilerek öldürüldü. Ayrılmak istemiş, silahı ağzıma dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Savcılığa verdiğimiz günlük ile cep telefonundaki işkence mesajları her şeyi ortaya koyuyor. Kardeşim eşinin kendisini darp ettikten sora elbise dolabının içine koyduğunu anlatmıştı. Kardeşimin mezarının açılmasını istiyorum. Her şey ortaya çıkacak. Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. O adam tutuklanmazsa yüreğimiz soğumaz" diye konuştu.
112 YERİNE AĞABEYİNİ ARAMIŞ
Acılı ailenin avukatı İsa Ayanoğlu da deliller ve fotoğraflar incelendiğinde Medine Kara'nın iple boğulduğunu iddia ederek, şunları kaydetti: "Maktul sadece boyun kısmından değil aynı zamanda ense kısmında ip izi meydana gelmiş ve hatta ense kısmındaki izin derinlik ve genişliği boğaz kısmında meydana gelene göre büyüktür. Bu husus olayın intihar değil maktulün önce ip ile boğulup sonrasında asılıp intihar verildiğini doğrulamaktadır. Ayrıca şüpheli ifadesinde kavga ettiklerini, eşinin kapıyı içeriden kilitlediğini ve işe gittiğini söylüyor. İşyerinden eve geldiğinde kapı kilitli olduğu için eve balkon kapısından girdiğinde eşini asılı olarak gördüğünü, ipi kesip ağabeyi Mehmet Kara'yı aramış. Eşini asılı olarak gören bir kişinin normal olarak yapacağı ilk davranış 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak olması gerekir. Ağabeyi gece yarısı polisten önce olay yerine gelmiş ve bu durum şüphelerimizi kuvvetlendirmiştir. Ayrıca olay günü eşinin ağabeyini arayan Ahmet Kara, 'Ya o beni öldürecek ya o beni' demiştir."