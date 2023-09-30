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Giriş Tarihi: 30.9.2023 13:25

İskoçya'da tarihi tren kaza yaptı

İskoçya’nın sembollerinden biri olan 100 yıllık buharlı tren Uçan İskoçyalı, dün manevra sırasında başka bir trenle çarpıştı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.

DHA
İskoçya’da tarihi tren kaza yaptı

Birleşik Krallığı'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya'da dün akşam saatlerinde Uçan İskoçyalı adlı tarihi tren, manevra sırasında düşük hızla başka bir trenle çarpıştı. Kazada yaralan 2 kişi hastanede diğerleri olay yerinde ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Ulusal Demiryolu Müzesi şu bilgileri aktardı;
"Flying Scotsman lokomotifinin 29 Eylül Cuma günü saat 18.15'te Strathspey Railway demiryolu hattında duran Belmond's Royal Scotsman tren vagonlarına bağlandığı sırada bir manevra kazası meydana geldiğini teyit ederiz. Acil servis ekipleri yardım sağlamak üzere bölgeye intikal etmiştir. İki kişi hastaneye kaldırılmış ve daha sonra taburcu edilmiş, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edilmiştir."

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İskoçya'da tarihi tren kaza yaptı
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