‘İslami ilimlere dair doyurucu bilgiler var’

SABAH'ın ramazan ayı yaklaşırken armağan ettiği 8 ciltlik Temel İslam Ansiklopedisi'nin kampanyasına okuyucular yoğun ilgi gösteriyor. Kapsamlı ansiklopedi hakkında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, "İslamiyet'i, kültürümüzü ve tarihimizi doğru kaynaklara dayalı olarak tanıtan çok kıymetli bir eserdir" dedi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Adem Yığın ise, "Temel eserlerin anlaşılır bir şekilde aktarılmasını hedefledik. Görsel malzemeyle anlatılan bilgi anlaşılır şekle kavuştu" açıklamasını yaptı.