İşlediği cinayeti sosyal medyadan duyurdu

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Müstecep Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Sezgin, önceki gün tartıştığı akrabası Bahri Sezgin'i, tabanca ile ensesinden ve göğsünden vurarak öldürdü. Ardından otomobiline binen Ekrem Sezgin, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Tabancamı yanıma aldım ve jandarmaya teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı. Sezgin, jandarmadaki ilk ifadesinde de cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini öne sürdü. Soruşturma sürüyor.