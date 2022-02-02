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Giriş Tarihi: 2.2.2022

İşlem hatalı ve tıbba uygun değil

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
İşlem hatalı ve tıbba uygun değil
38 yaşındaki bir çocuk annesi Kübra Boyraz, 19 Eylül 2020'de İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti. Güzellik merkezinde doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal D.'nin 5 yıl 8 aydan 17 yıla, pratisyen hekim ve uzmanlık eğitimi bulunmayan Öner Ö.'nün 12 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler Bülent B. ve Ömer E. hakkında da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın dünkü duruşmasına Adli Tıp'tan gelen rapor damga vurdu. Rapora göre maktul Kübra Boyraz'a enjekte edilen dolgu maddesinin silikon içerdiği için enjeksiyon ile vücuda verilmesinin tıbba aykırı olduğu vurgulandı. Raporda işlem yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesinden dolayı işlemin tıp kurallarına uygun olmadığı, tıbbi uygulama hatası bulunduğu ve bu nedenle hastanın yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hâkim, Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak sanıklar Öner Ö. ve Erdal D.'nin tıp doktoru olup olmadıklarının ve sanıkların medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadıklarının araştırılmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İşlem hatalı ve tıbba uygun değil
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