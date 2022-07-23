İsmail Ege Şaşmaz hayatıyla son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?