Haberler Yaşam Haberleri İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 23.7.2022 15:29 Son Güncelleme: 23.7.2022 15:29

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmde İsmail Ege Şaşmaz başrolü canlandıracak. Ünlü oyuncu daha çok pek çok film ve dizide rol alırken İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

İsmail Ege Şaşmaz hayatıyla son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılında Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA