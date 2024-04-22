İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğdu. Öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Daha sonra Bursa'da askerlik hizmetini yaptı. Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU LİDER OLMASI İÇİN VASİYET BIRAKMIŞTI

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti ise şu şekilde: 'Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum' Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberinin üzerine on binlerce insan cenazesine akın etmişti.