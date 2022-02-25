Isparta el halısı Yalvaç’ta yeniden hayat buluyor

1970'li yılara kadar Isparta ve ilçelerinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan Isparta halısı bütün dünyaya sesini duyurmuştu. 1890'dan 1930 yılına kadar bölgede Şark Halı Kumpanyası organizasyonu ile üreticilere yün ipi, boya ve desen verilerek kurulan halı tezgahları, en ücra köylerde hemen hemen her evde yerini bulmuştu.





GENÇ KIZLAR HALIYLA TANIŞTI

1980'li yıllarda makine halısı ile yarışamayan halı tezgahları zamanla ortadan kalktı.

Geleneksel Isparta halısı uzun yıllar sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeniden hayat buluyor. Genç Yalvaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği örnek bir proje ile genç kızlar yeniden halı tezgahlarıyla tanıştı.





İLK SİPARİŞLER YURTDIŞINDAN

Isparta'da el halısı kültürünü yaşatmak için kurulan bu ilk atölyede 15 kadın çalışıyor. Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı "Isparta halısına hayat vermek için yola çıktık. Tahminimizden fazla talep gördük. İlk siparişlerimizi de yurtdışından aldık. Isparta halısı 200 yıl rengi solmayan, hikayesi bitmeyen bir ürün. Mutlaka evlerinizde bir Isparta halısı bulunmalı. " diyor.





20 YIL SONRA YALVAÇ'TA HALI TEZGAHI

Birçok sosyal sorumluluk projesini de hayata geçiren Genç Yalvaçlılar Derneği Başkanı Ramazan Yıldızlı sözlerine şöyle devam ediyor: "Biz her eve en az bir maaş girsin istiyoruz. Kadınlara sorduğumuzda halı dokumak istediklerini söylüyorlardı. Isparta denilince akla ilk olarak halı gelir ama 20 yıldır Yalvaç'ta kirkit sesi hiç duyulmadı. Isparta halısı bitti diyenlere şunu söylüyorum. Halımız Yalvaç'ta yeniden hayat buluyor."





YALVAÇ'A BEKLİYORUZ

Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı, el halısı sevenleri Isparta halısına sahip çıkmaya davet ediyor ve ekliyor: "Bu halının hikayesini merak ediyorsanız halının başkenti Isparta'ya ve Yalvaç'a bekliyoruz. "