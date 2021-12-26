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Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:27

Isparta'da Belya Selçuk annesini vurmuştu: Flaş gelişme!

DHA
Isparta’da Belya Selçuk annesini vurmuştu: Flaş gelişme!

Korkunç olay Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşandı... Tüfekle oynarken kazara vurduğu annesi Havva Selçuk'un (50) ölümüne neden olan Belya Selçuk (21), tutuklandı...

Eğirdir'de oturan Havva Selçuk, 1 ay önce askerden gelen oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızının evine misafirliğe gitti. Cuma günü saat 20.00 sıralarında eniştesine ait av tüfeğine bakan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan Havva Selçuk, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk'u gözaltına aldı. 5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Belya Selçuk, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Havva Selçuk'un cenazesi ise Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

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Isparta'da Belya Selçuk annesini vurmuştu: Flaş gelişme!
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