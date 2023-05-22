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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:27 Son Güncelleme: 22.5.2023 15:27

Isparta'da dehşet: Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu! Ölü ve yaralılar var!

Isparta Eğirdir'de mantarhanede çalışan R.C.A.'nın (17) oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği R.C.A.'nın mesai arkadaşlarından Emirhan Kahraman (17) öldü, B.Y. (18) ve M.Ö. (16) ise yaralandı.

DHA
Isparta’da dehşet: Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu! Ölü ve yaralılar var!

Kanlı olay, dün saat 22.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Tepeli köyünde meydana geldi. Köydeki bir mantar üretim tesisinde çalışan R.C.A., iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş alırken, çıkan saçmaların isabet ettiği Emirhan Kahraman ile B.Y. ve M.Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Emirhan Kahraman, B.Y. ve M.Ö. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan Kahraman'ın cenazesi otopsi için Isparta'ya gönderilirken, B.Y. ve M.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
R.C.A. ve olay yerinde bulunan T.Ö. (17) jandarma tarafından gözaltına aldı.

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Isparta'da dehşet: Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu! Ölü ve yaralılar var!
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