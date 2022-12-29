Isparta’da geri dönüşüm kütüphaneleri okuma alışkanlığına katkı sağlıyor

"SIFIR ATIK SÜRECİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR"

Öğrenci ve velilerin desteğiyle geri dönüşüm kütüphaneleri oluşturmaya başladıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz ders arkadaşlarıyla kütüphanelerde sanatsal ve kültürel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz hem okuma hedeflerine ulaşıyor hem de gelecekleri için önemli olan sıfır atık sürecini yaşayarak öğreniyor." diye konuştu.

Şehit Ferhat Çiftçi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şazer Güven, okuldaki kütüphanenin "Çevre Dostu Okul" projesi kapsamında oluşturulduğunu söyledi.