Isparta’da korkunç cinayet: Başı ezilerek öldürüldü

Korkunç olayın ardından Yalan ailesinin önceden husumet bulunan H.K, oğlu M.K. ve eşi D.K. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmayı alarma geçiren olay Sütçüler ilçesi İncedere köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi F.Y, eve gelmeyen eşi Halit Yaman'ı aramaya çıktı. Karlı arazide eşini aradığı sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan H.K, oğlu M.K. ve eşi D.K. isimli şüphelilerin araziden geldiklerini gördü.

BAŞI EZİLMİŞ HALDE BULUNDU

Anne F.Y. 3 şüphelinin geldikleri yöne gittiğinde eşi Halit Yaman'ı arazide hareketsiz halde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kar altındaki dağlık araziye gelen sağlık ekipleri, Halit Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastane morguna götürülen Yaman'ın ilk belirlemelere göre başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayın ardından F.Y.'nin ifadesi üzerine H.K. ve D.K. İncedere Köyü'nde, oğulları M.K. ise Isparta-Eğirdir karayolunda yol kontrol noktasında gözaltına alındı. 3 kişinin sorgusu sürüyor. Jandarma olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti. Otopsi işlemleri tamamlanan ve cinayete kurban gittiği öğrenilen Halit Yaman İncedere köyünde sevenleri ve yakınlarını gözyaşları arasında toprağa verildi.