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Giriş Tarihi: 10.2.2022 17:06 Son Güncelleme: 10.2.2022 17:15

Isparta’da korkunç cinayet: Başı ezilerek öldürüldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Isparta’da korkunç cinayet: Başı ezilerek öldürüldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesi İnceredere Köyünde yaşayan Halit Yaman'ın (61) arazide eşi F.Y. tarafından başı ezilerek ölü bulundu.

Korkunç olayın ardından Yalan ailesinin önceden husumet bulunan H.K, oğlu M.K. ve eşi D.K. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmayı alarma geçiren olay Sütçüler ilçesi İncedere köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi F.Y, eve gelmeyen eşi Halit Yaman'ı aramaya çıktı. Karlı arazide eşini aradığı sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan H.K, oğlu M.K. ve eşi D.K. isimli şüphelilerin araziden geldiklerini gördü.

BAŞI EZİLMİŞ HALDE BULUNDU

Anne F.Y. 3 şüphelinin geldikleri yöne gittiğinde eşi Halit Yaman'ı arazide hareketsiz halde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kar altındaki dağlık araziye gelen sağlık ekipleri, Halit Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastane morguna götürülen Yaman'ın ilk belirlemelere göre başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayın ardından F.Y.'nin ifadesi üzerine H.K. ve D.K. İncedere Köyü'nde, oğulları M.K. ise Isparta-Eğirdir karayolunda yol kontrol noktasında gözaltına alındı. 3 kişinin sorgusu sürüyor. Jandarma olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti. Otopsi işlemleri tamamlanan ve cinayete kurban gittiği öğrenilen Halit Yaman İncedere köyünde sevenleri ve yakınlarını gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Isparta’da korkunç cinayet: Başı ezilerek öldürüldü
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