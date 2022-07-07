Isparta’da korkunç kaza: Bayram alışverişinden dönen yaşlı çift...

İstanbul Yolu Çünür Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Bektaş Ö. motosikletiyle seyir halindeyken yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.
Kazanın ardından yaşlı çift yaralı olarak sağa sola savruldu. Çarpan motosiklet de yan yatarak 25 metre sürüklendi.
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatının kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Bektaş Ö. ise ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar sürücünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.
EĞİRDİR İLÇESİNDE TOPRAVA VERİLECEK
Kazanın ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Eğirdir ilçesi Yuvalı Köyü mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.