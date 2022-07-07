Isparta’da korkunç kaza: Bayram alışverişinden dönen yaşlı çift...

EĞİRDİR İLÇESİNDE TOPRAVA VERİLECEK

Kazanın ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Eğirdir ilçesi Yuvalı Köyü mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.