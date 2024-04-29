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Giriş Tarihi: 29.4.2024 13:06 Son Güncelleme: 29.4.2024 13:59

Isparta’da korkunç kaza: Trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulamasında görevli trafik polisi Yonuz Turan'a (51), ardından ekip aracına çarptı. Kazada Yonuz Turan şehit olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da korkunç kaza: Trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

Isparta-Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde saat 07.30 sıralarında Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın eşi ve 3 çocuğu gözyaşlarına boğuldu. Turan'ın memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verilecek. Kazada yaralanan diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta’da korkunç kaza: Trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
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