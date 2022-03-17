Isparta’da trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Olay saat 17.00 sıralarında Eğirdir sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında beklemekte olan otomobil sürücüsü 77 yaşındaki Ali T. kavşaktan dönüş yapmak için yola çıktığı sırada Ramazan E. kontrolündeki tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ali T.'nin kullandığı otomobil ağır hasar alırken kazayı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.