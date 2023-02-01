Isparta’dan acı haber: Anneanne ile torunu sobadan zehirlenip öldü...

Davraz Mahallesi 3941 Sokak'ta, bir binanın 3'üncü katında oturan Şerife İlhan ile torunu Ecrin Ünlü'den haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. Kapıyı kırarak içeri girenler anneanne ve torununu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şerife İlhan ile Ecrin Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.