İsrail’in Gazze soykırımına karşı uluslararası insanlık yürüyüşü

İsrail'in soykırımını sürdürdüğü ve şimdiye kadar 34 bin insanı katlettiği Gazze'deki soykırıma karşı İHH İnsani Yardım Vakfı, uluslararası insan hakları aktivistleriyle birlikte İstanbul'da Beyazıt Meydanı'ndan başladı. Ayasofya Cami önüne kadar yürüyen grup, soykırımı protesto etti.

Yürüyüşe, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Cihat Çelik, Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile Filistin asıllı Amerikalı aktivist Huwaida Arraf, Eski Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, ABD'li eski diplomat ve emekli Albay Ann Wright ve Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi çok sayıda aktivist ile vatandaşlar katıldı.

"İNSANİ AMAÇ İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe geçen grup, Filistin ve Türk bayrakları taşıdı. Eylemde ayrıca protestoya destek veren aktivistlerin ülkelerinin bayrakları da açıldı. Ayasofya'ya kadar yürüyen grup burada alanı tıklım tıklım doldurdu. Grup sık sık, "Ateşkes" diye slogan attı. Burada konuşan İHH tarafından oluşturulan ve 12 ülkeden aktivistlerin destek verdiği yakında yola çıkacak olan Filistin Özgürlük Koalisyonu sözcüsü ABD'li emekli asker Ann Wright, "Biz Gazze'deki katliamı durdurmak için gemilerimizi yola çıkartıyoruz. Gazze'deki insani dramı durdurmak için yola çıkıyoruz. Gazze'de açlık çeken insanlara gıda götürmek için yola çıkıyoruz. Dünya liderlerine sesleniyorum, bizler insanı amaç için yola çıktık" dedi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR BURADAYIM"

Etkinliğe katılan Eski Barselona Belediye Başkanı ve insan hakları aktivisti Ada Colau, "Barselona, İsrail ile ilişkileri kesen en büyük şehirlerden birisidir. Bu yeterli değildir. Söylemekten üzüntü duyuyorum Avrupalı liderlerin ikiyüzlülüğünden utanç duyuyorum. Bu yüzden buradayım. Ben özgürlük için yola çıkanlarla beraberim. Umut ediyorum ki biz ablukayı kıracağız. Filistin'in geleceği için buradayım. Filistin özgür olana kadar burada olacağım" diye konuştu.

"VİCDAN SAHİBİ İNSANLARLA ERDEMLİLER HAREKETİ KURDUK"

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Cihat Çelik, "Bugün burada 7 aydır işgale direnen kahraman Gazze halkı için buradayız. Bugün her türlü işkenceye tabi tutulan Gazzeli kadınlar ve çocuklar için buradayız. Biz bir erdemliler ittifakı kurduk. Dünyanın her yerinden vicdan sahibi insanları buna dahil ettik ve bugün rotamızı yeniden Gazze'ye çeviriyoruz. Gazze'ye gideceğiz. Ateşkesin sağlanmasına vesile olacağız. Ambargoyu kıracağız" dedi.