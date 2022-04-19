İstabul’dan geldi babasını balta ile öldürdü

Samsun'un Ladik ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan Akyar mahallesinde meydana gelen olayda 46 yaşındaki Zehra Başalan isimli kadın gece yarısı 66 yaşındaki babası Hidayet Başalan'ı balta ile öldürdü. İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Başalan 2 gün önce babası ve annesini ziyaret etmek için Akyar köyüne geldi.

Önceki gece de babası yatarken kapının önüne çıkıp baltayı alan ve uyurken babasını balta ile öldüren Zehra Başalan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Zehra Başalan babasının öldürürken annesinin de banyoda dişlerini fırçaladığı sesler üzerine geldiğinde eşini kanlar içinde yatakta bulduğu belirtildi. Olay sonrası korkup kaçan Zehra Başalan evlerine yaklaşık 100 metre mesafede bir yakınlarının evine kaçtı. Olay yerine gelen jandarma Zehra Başalan'ı gözaltına aldı. Zehra Başalan ifadesinde 'babasının kendisine çok karıştığını bunalttığını bunun için bir anda cinnet geçirdiğini sonrasında ne yaptığını da hatırlamadığını' söyledi.