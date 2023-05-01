İstanbul 1 Mayıs’a hazır

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında TÜRK-İŞ Adana'da, HAK-İŞ Kahramanmaraş'ta, DİSK ve KESK İstanbul Maltepe Miting Alanı'nda program düzenleyecek.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu olarak belirlendi.