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Giriş Tarihi: 28.8.2023 17:11 Son Güncelleme: 28.8.2023 17:35

İstanbul 10 milyon turist sayısıyla son 10 yılın rekorunu kırdı

Türkiye’nin gözbebeği İstanbul temmuz ayında ağırladığı turist sayısı ile bir rekora imza attı. Geçtiğimiz ay 1 milyon 873 bin 97 kişiyi misafir eden İstanbul bu rakamla 10 yılın aylık bazında en yüksek yabancı turist sayısına ulaşmış oldu. Öte yandan 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı da yüzde 15 artarak 10 milyona yaklaştı. Ruslar, Temmuz'da İstanbul'a gelen 185 bin 636 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul 10 milyon turist sayısıyla son 10 yılın rekorunu kırdı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine, geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde İstanbul'a 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist geldi. Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 9 milyon 776 bin 635 oldu.

Geçen yıl temmuzda 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin ziyaret ettiği kent, bu Temmuz'da 1 milyon 873 bin 97 yabancı turisti ağırladı. Böylece Temmuz'da gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı. Verilere göre, bu yılın temmuzundan sonra İstanbul'a en çok turist 2022'nin aynı ayında geldi. İstanbul'a temmuzda 1 milyon 823 bin 416 kişi hava yoluyla 49 bin 681 kişi ise deniz yoluyla ulaşım sağladı.

RUSLAR TEMMUZDA İLK SIRADA YER ALDI

Ruslar, temmuzda İstanbul'a gelen 185 bin 636 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 135 bin 568 turistle Almanya, 135 bin 96 kişiyle Suudi Arabistan, 105 bin 41 ziyaretçiyle ABD, 97 bin 352 turistle İran, 69 bin 263 kişiyle Fransa, 69 bin 6 turistle İngiltere, 51 bin 257 kişiyle Irak, 45 bin 854 ziyaretçiyle Kuveyt, 45 bin 257 kişiyle İsrail, 44 bin 273 turistle Hollanda takip etti.

İstanbul'u temmuzda ziyaret edenlerin yüzde 9,91'i Rusya'dan, yüzde 7,24'ü Almanya'dan, yüzde 7,21'i Suudi Arabistan'dan, yüzde 5,61'i ABD'den, yüzde 5,20'si İran'dan, yüzde 3,70'i Fransa'dan, yüzde 3,68'i İngiltere'den (Birleşik Krallık), yüzde 2,74'ü de Irak'tan gerçekleşti.

TÜRKİYE'YE HER GELEN TURİSTLERDEN BİRİSİ İSTANBUL'A GELİYOR

Temmuz'da 196 ülkeden turist gelen kenti, Solomon Adaları, Kuzey Kore ve Papua Yeni Gine'den birer, Laos ve Doğu Timor'dan 2 kişi ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi.

Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 766 bin 240 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı. Öte yandan İstanbul'u 2019'un Temmuzunda 1 milyon 666 bin 319, 2020'nin temmuzunda 301 bin 930, 2021'in temmuzunda ise 1 milyon 130 bin 999 turist ziyaret etti.

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İstanbul 10 milyon turist sayısıyla son 10 yılın rekorunu kırdı
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