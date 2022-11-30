İstanbul Adalet Sarayı’nda yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil-Afet Yönetim Bürosu olası yangınlara hazırlıklı olmak için yangın tatbikatı düzenledi. İstanbul Adalet Sarayı'nda senaryo gereği saat 14.00'te alarm çalmasıyla birlikte C1 ve C3 bloklarındaki adliye personeli, vatandaşlarla adliye içerisinde bulunan kreşteki çocuklar kısa sürede tahliye edildi. Adliye içerisine sis makinesiyle yapay duman verildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede adliye binasına giriş yaparak kurtarma ve yangın söndürme tatbikatına başladı.



C blok zemin katta senaryo gereği mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sabitlenen halat düzeneği ile kurtarıldı. C Blok eksi birinci katta bulunan yaralı bir kişi ise yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Eksi ikinci katta bulunan engelli bir vatandaş ise yine senaryo gereği itfaiye ekipleri tarafından halat düzeneği ile kurtarılarak bina dışına tahliyesi sağlandı. Yangın tatbikatını İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri ve İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da yakından takip etti.

Adliye dışında da kurtarma çalışmalarına devam edildi. Binada mahsur kalan bir personel itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu katın penceresinden itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.