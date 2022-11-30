Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Adalet Sarayı'nda yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:01

İstanbul Adalet Sarayı'nda yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İstanbul Adalet Sarayı’nda olası yangınlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil-Afet Yönetim Bürosu ve İstanbul İtfaiyesi ile birlikte yangın tatbikatı yapıldı.

DHA
İstanbul Adalet Sarayı’nda yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil-Afet Yönetim Bürosu olası yangınlara hazırlıklı olmak için yangın tatbikatı düzenledi. İstanbul Adalet Sarayı'nda senaryo gereği saat 14.00'te alarm çalmasıyla birlikte C1 ve C3 bloklarındaki adliye personeli, vatandaşlarla adliye içerisinde bulunan kreşteki çocuklar kısa sürede tahliye edildi. Adliye içerisine sis makinesiyle yapay duman verildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede adliye binasına giriş yaparak kurtarma ve yangın söndürme tatbikatına başladı.

C blok zemin katta senaryo gereği mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sabitlenen halat düzeneği ile kurtarıldı. C Blok eksi birinci katta bulunan yaralı bir kişi ise yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Eksi ikinci katta bulunan engelli bir vatandaş ise yine senaryo gereği itfaiye ekipleri tarafından halat düzeneği ile kurtarılarak bina dışına tahliyesi sağlandı. Yangın tatbikatını İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri ve İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da yakından takip etti.
Adliye dışında da kurtarma çalışmalarına devam edildi. Binada mahsur kalan bir personel itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu katın penceresinden itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Sağlık Bakanlığı personel alımı TERCİH BAŞVURUSU ÖSYM | Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu ile branş ve kadro dağılımı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'Anayasa' teklifi metnine sert tepki: Ucube bir metin
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
SON DAKİKA | Emniyet Genel Müdürlüğü listeyi açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları
Son dakika: İzmir'deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
Yok mu Ayşe’yi burslu okutacak bir tıp fakültesi?
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Adalet Sarayı'nda yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA