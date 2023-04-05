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Giriş Tarihi: 5.4.2023 13:54

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Avukatlar Günü heyecanı

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde birçok avukat, Avukatlar Günü için toplandı. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ın da aralarında bulunduğu avukatlar bir araya gelerek 5 nisanı büyük bir heyecanla kutladı. Avukatlar Gününe özel konuşma yapan Saraç, depremde hayatını kaybeden meslektaşlarını da anarak “Bu yıl 5 Nisan Avukatlar Gününü buruk karşılıyoruz. Aralarında meslektaşlarımızın da olduğu binlerce yurttaşımızı 6 Şubatta meydana gelen depremlerde kaybetmenin üzüntüsünü içindeyiz” dedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Avukatlar Günü heyecanı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Nisan Avukatlar Günü, adliyelerde heyecanla kutlandı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde de bugüne özel hareketli dakikalar yaşandı. Adliyede toplanan pek çok avukat kendilerine özel bugünü kutlamak adına bir araya geldi.

BARO BAŞKANI FİLİZ SARAÇ KONUŞMA YAPTI

Avukatlar Günü için buluşan avukatlar arasında İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da vardı. Bugüne özel bir konuşma gerçekleştiren Saraç, "Hukuk devletinin olmazsa olmazı savunma kurumudur ve bugünün avukatlar günü olarak kutlanmasının tarihsel dayanağı, İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 nisan 1878 yılında toplanmış olmasıdır. Cumhuriyetin 100. yılında baromuz 145. yaşına girmektedir. Avukatlar yargının kurucu unsurudur. Bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler" şeklinde konuştu.

DEPREMDE VEFAT EDEN AVUKATLAR DA ANILDI

Konuşmasının devamında Saraç, "Cumhuriyetimizin kazanımlarının korunmasının, hak ve özgürlüklerin savunulmasının, demokratik ve laik hukuk devletinin güvenceleridir. Her türlü temel hakkında savunulması, savunma ve hak arama özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmesi ile mümkündür. Bu yıl 5 Nisan avukatlar gününü buruk karşılıyoruz. Araların meslektaşlarımızın da olduğu binlerce yurttaşımızı 6 Şubatta meydana gelen depremlerde kaybetmenin üzüntüsünü içindeyiz. İçimiz yandı ve bir kez daha gördük ki hepimizin gözyaşı aynı renk. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımız minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güvencesi olan değerli meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyoruz" dedi.

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İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Avukatlar Günü heyecanı
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