İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bayram coşkusu... İlk mesai gününde tüm personel bayramlaştı

İstanbul Anadolu Adliyesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası yoğun iş temposuna geri döndü. Ancak ilk mesai gününde de adliyede bayram havası vardı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen bayramlaşma töreninde yüzler güldü, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri yaşandı.

İLK MESAİ GÜNÜNDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç önderliğinde düzenlenen bayramlaşma etkinliği, saat 14.00'te adliyenin yemekhane katında başladı. Başsavcı Zafer Koç, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya ve Başsavcı vekillerinin de katıldığı etkinlikte, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli de bulundu.

BAYRAM COŞKUSU DEVAM ETTİ

İkramların dağıtıldığı bayramlaşmada Başsavcı Zafer Koç, tüm personelin bayramını tek tek kutlarken, hakim, savcı ve adliye personelleri de birbirleriyle bayramlaşma imkanı buldu. Bayramlaşma vesilesiyle tüm adliye çalışanları Ramazan Bayramı'nın coşkusu yaşadı.