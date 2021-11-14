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Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:13 Son Güncelleme: 14.11.2021 10:18

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan örnek uzlaştırma

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan örnek uzlaştırma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilerine aylık 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaştı. Örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından yürütülen bir soruşturma kapsamında, dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek uzlaştırmacı Özge Fidan'a tevdi edildi. Taraflar uzlaşmayı kabul edince müşteki Erkan Güneş, şüpheli Muhammet Başal'dan üniversitede okuyan 5 kız öğrencinin her birine 2 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira ödemesini talep etti. Şüphelinin de talebi kabul etmesi üzerine, taraflar uzlaşmış oldu.

ÖRNEK BİR SÜREÇ

Tarafların uzlaşması ve uzlaştırma raporunun hazırlanması üzerine Savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Söz konusu uzlaşma süreci, suçla bozulan toplumsal barışın uzlaşma ile yeniden tesisi, uzlaşma kurumunun gelişmesi ve farkındalık oluşması konusunda örnek oldu.

UZLAŞMADA BÜYÜK BAŞARI

Konuya ilişkin açıklama yapan Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, "Bugün çok güzel bir edimle uzlaşma yaptık. Uzlaştırmacımız Özge Fidan, müşteki ve şüpheliyi çok güzel bir edimle uzlaştırdı. Bu edim 5 üniversite öğrencisine ayda 2 bin liralık burs verilmesi yönündeydi. Suçla bozulan toplumsal barış, uzlaşmayla tekrar gerçekleşmiş oldu. Uzlaşma, asıl ivmeyi 2016- 2017 yılındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandı. 2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik" dedi.

'SOSYAL DAYANIŞMAYA KATKI SUNUYORUZ'

Uzlaşmanın daha başarılı hale gelmesi için toplumsal farkındalığa ihtiyaç olduğunu belirten savcı Apaydın, "Uzlaşmayı topluma yaymamız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ve çeşitli yerlerde CMK'da (Ceza Muhakemesi Kanunu) uzlaşma diye bir düzenleme olduğunu ve sosyal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bugün ben özellikle müşteki ve şüpheliye teşekkür ediyorum. Her ikisi de hassasiyet gösterdi. Müşteki kendisi için talep edebileceği bir parayı kendisi için talep etmedi. Şüpheli de çok ciddi bir edim sağladı. Kız öğrencilerine burs vermeye devam etti. Uzlaştırmacımız Özge Fidan'ı ile müşteki ve şüpheliyi de tebrik ediyorum. Umarım toplumsal barışa böyle daha güzel örneklerle katkılar sunarız" dedi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan örnek uzlaştırma
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