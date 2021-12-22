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Giriş Tarihi: 22.12.2021 03:44

İstanbul Anadolu Yakası'nda sokaklar beyaza bürüdü

İHA
İstanbul Anadolu Yakası’nda sokaklar beyaza bürüdü

İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü

İstanbul Anadolu yakasında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde yağdı.


Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek bölgelerinde sokaklar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı.
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İstanbul Anadolu Yakası'nda sokaklar beyaza bürüdü
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