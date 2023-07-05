İstanbul Bağcılar’da evde tartıştığı babasını silahla vurup öldürdü

Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mehmet Cem Ayvacı ve babası birlikte yaşıyorlardı. Anne ve kız kardeşi ise kısa bir süre önce Balıkesir'deki yazlıklarına gitmişti. Baba oğul arasında geçen pazar gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Cem Ayvacı, babası Ümit Yaşar Ayvacı'yı başından ve göğsünden silahla vurarak öldürdü. Yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ümit Yaşar Ayacı'nın cenazesi inceleme için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Oğul Ayvacı, emniyetteki ifadesinde, "Sürekli baskı ve şiddet uyguluyordu. Evde aramızda işler nedeniyle tartışırken kavga çıktı. Babam odaya silahını almaya giderken ben önce davranarak silahı aldım" dediği iddia edildi. Şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.