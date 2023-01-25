İstanbul Baro Başkanı’ndan avukatların isimlerini kullanan dolandırıcılara sert uyarı

İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç İstanbul Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yaptı. Avukatların adını kullanarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin açıklamada bulunan Saraç, ''Baromuz levhasına kayıtlı olan avukatlarımızın adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak, yurttaşların dolandırıldığı ya da dolandırılmaya çalışıldığı yönünde adı kullanılan meslektaşlarımız tarafından İstanbul Barosu Başkanlığımıza çok sayıda ihbar ve bildirim yapılmaktadır. Bu suçlar defalarca işlendiği için adı kullanılan meslektaşların telefonları susmak bilmemiş, mağdur edilmişlerdir. Mesleki saygınlıklarına saldırılmıştır ''dedi.

DAHA ÇOK GENÇ AVUKATLARIN ADLARI KULLANILMIŞ

Açıklamasına devam eden Filiz Saraç, ''Baromuza avukatlar tarafından yapılan bildirimlere göre 2014 yılından itibaren yüzlerce İstanbul Barosu mensubunun bu mağduriyetleri yaşadığı, ismi kullanılan meslektaşlarımızın daha çok genç meslektaşlarımızın olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmada, İlgili meslektaşlarımızdan tüm güncel dosya bilgileri alınmış ve süreç takip edilmektedir'' dedi.

"İSTANBUL BAROSU SİZİNLE SONUNA KADAR MÜCADELEDE KARARLIDIR"

Saraç, sözlerine ''Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz. İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadelede kararlıdır'' şeklinde son verdi. Konuyla alakalı 300'ün üzerinde avukatın baroya müracaat ettiği öğrenildi.

ADI KULLANILAN AVUKAT KONUŞTU

Avukat Aslıhan Aslantaş, "İsmim ve avukat kimlik bilgilerim kullanılarak vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Tarafıma ulaşan mağdur vatandaşlar da çok yüksek meblağlarda dolandırıldığını iddia ederek bana sürekli bir telefon aramasında bulunmuşlardır. Ben de bu konuyu İstanbul Barosu yönetimiyle paylaştım. Bir savcılık soruşturma dosyası açmıştık. Etkin bir soruşturmayla bu dolandırıcıların hukuk önünde yargılanmasını sağlamak için mücadele ediyoruz'' dedi.