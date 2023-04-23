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Giriş Tarihi: 23.4.2023

İstanbul bayramda sokağa taştı

Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular ziyaretlerini sürdürdü. Taksim, Eminönü ve Sirkeci’de adeta insan seli oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul bayramda sokağa taştı
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile güneşli havayı değerlendirerek sahil kesimlerine akın eden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.
Bayram süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle otobüs ve metrobüs durakları ile metro istasyonları doldu taştı.



Özellikle Avrupa yakasında Taksim, Eminönü, Sultanahmet gibi şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde büyük kalabalıklar oluştu. Metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray durakları ile üst geçitlerde insanlar ilerlemekte zorlandı. Gün boyunca yaşanan yoğunluk nedenyle toplu taşıma araçlarında yer bulamayan vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.
Kentin Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Meydanı, Caddebostan ve Maltepe sahilinde insan yoğunluğu yaşandı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler de sahil şeritlerinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Kent genelinde TEM Otoyolu ile ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.



TRAMVAY SEFERLERİ DURDU
Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri bir süre durduruldu. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda da izdiham yaşandı. Polis ekipleri, izdihamı engellemek için istasyon içine şerit çekti. İstasyona girmeye çalışan vatandaşlar onarlı gruplar halinde içeri alındı. İzdiham nedeniyle bir kişi fenalık geçirirken yoğunluğun azalması için istasyon girişlerindeki kapılarını kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar istasyonun camlarını yumrukladı. İstasyonun içerisinde ki malzemeler zarar gördü.

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İstanbul bayramda sokağa taştı
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