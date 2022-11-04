İstanbul Boğazı'nda "av günü" iptal edildi!

Karar tartışmaları da beraberinde getirmişti. DHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak kararı eleştirerek, "İstanbul Boğazı, Marmara Denizi de dahil aslında bir biyolojik koridordur. Balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Yapılan uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacak" demişti.