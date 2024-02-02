İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı... Vatandaş "Kanal İstanbul projesi zorunluluk haline geldi" dedi

İstanbul Boğazı'nın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi. Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi. Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

VATANDAŞ KANAL İSTANBUL'UN ZORUNLULUK TEŞKİL EDEN PROJE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul boğazının gemi trafiğine uygun olmadığını belirten vatandaşlar sosyal medya hesaplarından artık kanal İstanbul projesinin zorunluluk haline geldiğini olası bir facia yaşanmasının beklenmemesi gerektiği kaydedildi. Sosyal medya hesabından boğazdaki kazalarla ilgili yarım yapan Zafer isimli vatandaş, "Kanal İstanbul meydana gelen gemi kazaları ve felaketleri nedeniyle artık zorunluluk teşkil eden bir proje olacak boğazlarımızın deniz trafiğinde rahatlaması Güvenliği ve Türkiye'ye getirisi çok büyük olacak bu projeye tez zamanda başlanılması gerekmektedir" dedi.