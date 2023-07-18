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Giriş Tarihi: 18.7.2023 09:52

İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı...

DHA
İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu
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