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Giriş Tarihi: 11.7.2022 17:04 Son Güncelleme: 11.7.2022 17:10

İstanbul boşaldı, İstiklal doldu

İstanbul’da Kurban Bayramı nedeniyle insanlar tatil yörelerine akın ederek şehri boşaltırken Kurban Bayramı’nda Taksim İstiklal yabancılara kaldı. Bayramın üçüncü gününe kadar Taksim’e akın eden yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesini hınca hınç doldurdu. Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul boşaldı, İstiklal doldu

İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil yörelerine ve memleketlerine giderek boşaltırken onların yerini yerli ve yabancı turistler doldurdu. Bayramın ilk gününden itibaren Taksim İstiklal Caddesi havanın da güzel olmasından dolayı hınca hınç doldu. İstanbul'un boşalması yerli ve yabancıların akınına uğramasına neden oldu. Vatandaşlar Taksim İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

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İstanbul boşaldı, İstiklal doldu
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