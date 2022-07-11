İstanbul boşaldı, İstiklal doldu

İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil yörelerine ve memleketlerine giderek boşaltırken onların yerini yerli ve yabancı turistler doldurdu. Bayramın ilk gününden itibaren Taksim İstiklal Caddesi havanın da güzel olmasından dolayı hınca hınç doldu. İstanbul'un boşalması yerli ve yabancıların akınına uğramasına neden oldu. Vatandaşlar Taksim İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.