İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 10 Eylül: Birçok ilçede geceye kadar elektrikler gelmeyecek! BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi bugün birçok ilçede gerçekleşecek. Akşam saatlerine kadar gelmemesi bekleniyor. Bu sebeple elektrik ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak soruları yöneltiliyor. 10 Eylül İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile öğrenilebiliyor. İşte detaylar...
BEDAŞ TELEFON NUMARASI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELEARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KARAYEL, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MEŞRUTİYET, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 10/09/2022 09:00:00 - 10/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA sk bölgelerinde 10/09/2022 10:00:00 - 10/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 285., 338., 378., 390., 392., 394., AVNİ ANIL sk bölgelerinde 10/09/2022 09:00:00 - 10/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3004., 3110., 3136., 3137., 3138. sk / OSMANGAZİ mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 10/09/2022 09:00:00 - 10/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜZADE sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, SİLİVRİKAPI, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, VANİ DERGAHI, YAPAĞI, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, MEŞELİ MESCİT, SERDENGEÇTİ, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI, TAŞDELEN, VİDİN, ÇEVRE TİYATROSU, ÖKSÜZCE CAMİİ, İLK MEKTEP sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 10/09/2022 09:00:00 - 10/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.