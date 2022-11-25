İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Küçükçekmece’deki o görüntüler kurgu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde "Genç kızı kurtardıktan sonra tacizciyi dövüp kameraya aldı" başlıklı paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen Y.E. isimli şahsın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde genç bir kadını taciz edilmekten kurtardıktan sonra tacizciyi darbettiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu, haberlerde yer alan görüntülerin kurgu olduğu anlaşılmış, Y.E. isimli şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Y.E'nin gözaltına alındığı şüphelinin olayda kullandığı kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, hakkında "Suç uydurma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapılan Y.E'nin bugün adliyeye sevk edileceği aktarıldı.