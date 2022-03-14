İstanbul Emniyeti’nden anlamlı ziyaret...Sağlık çalışanlarını unutmadılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla destek olmak ve 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutlamak amacıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına İstanbul Polisi tarafından hediyeler verildi. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutlayan polisler, moral ve motivasyonlarını artırmak için ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafları da çektirdi. Sağlık çalışanları İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve ziyaretleri gerçekleştiren polislere teşekkür etti.