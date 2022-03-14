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Giriş Tarihi: 14.3.2022 18:17 Son Güncelleme: 14.3.2022 18:18

İstanbul Emniyeti’nden anlamlı ziyaret...Sağlık çalışanlarını unutmadılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Emniyeti’nden anlamlı ziyaret...Sağlık çalışanlarını unutmadılar

İstanbul Polisi; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti ve 14 Mart Tıp Bayramları’nı kutladı. Polisler, sağlık çalışanlarına hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Sağlık çalışanları İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a ve ziyaretleri gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla destek olmak ve 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutlamak amacıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına İstanbul Polisi tarafından hediyeler verildi. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutlayan polisler, moral ve motivasyonlarını artırmak için ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafları da çektirdi. Sağlık çalışanları İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve ziyaretleri gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

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İstanbul Emniyeti’nden anlamlı ziyaret...Sağlık çalışanlarını unutmadılar
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