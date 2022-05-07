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Giriş Tarihi: 7.5.2022 13:12

İstanbul Emniyeti'nden yeni proje: Bir hareketine bakar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul Emniyeti’nden yeni proje: Bir hareketine bakar

İstanbul Emniyeti, trafik kazalarındaki can kayıpları ve yaralanmaları önlemede hayati etkiye sahip emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için renkli ve bir o kadar da önemli bir projeyi hayata geçirdi. "Bi hareketine bakar" parolayısla Taksim Meydanı'nda "Kaza simülasyonu" kuruldu, sürücüler tepe taklak hale getirilen otomobil içerisinde gerçek bir kazayı aratmayacak deneyimi yaşadı, emniyet kemerinin önemini bir kez daha hatırladı.

İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemini hatırlatacak anlamlı bir projeye imza attı. Taksim Meydanı'nda "kaza simülasyonu" kuruldu. Sürücüler, kaza deneyimini yaşamak için üzerinde "Bi hareketine bakar hayat" yazılı otomobile bindi. Araç yanında bekleyen polis ekipleri, ellearinde kumanda ile simulasyonu başlattı, sürücünün içinde bulunduğu otomobil tepe taklak oldu. Sürücüler, yaşadıkları benzersiz deneyimin ardından araçtan indikten sonra emniyet kemerinin hayati önemini bir kez daha hatırladıklarını dile getirerek emniyet ekiplerine teşekkür etti.

"BİR DAHA KEMERSİZ ASLA"

Simülasyonu deneyimleyen sürücülerden Kenan Aktan "Bazen kısa mesafelerde emniyet kemerini takmayabiliyordum. Ancak emniyet ekiplerinin yaptığı bu simülasyon sayesinde kazanın nasıl bir şey olduğunu birebir tecrübe etme fırsatı yakaladım. Kaza anında araç içerisinde baş aşağı olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Bir daha kemersiz asla yola çıkmam. Kemer olmasaydı bu simülasyon da bile bir yerim incinebilirdi. Sürücüler olarak kemeri asla gözardı etmemeliyiz" dedi.

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İstanbul Emniyeti'nden yeni proje: Bir hareketine bakar
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